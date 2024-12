Panne de réseau chez Free : le Front contre la cherté des coûts de la connexion appelle à une intervention immédiate de l’ARTP

Depuis cinq jours, les abonnés de l’opérateur Free (actuel YAS) se retrouvent confrontés à une situation jugée "inadmissible" par le Front contre la cherté des coûts de la connexion. Un réseau de mauvaise qualité perturbe gravement les communications, les activités professionnelles et la vie quotidienne des utilisateurs.



Pire encore, déplore l’association, "aucune communication officielle n’a été faite pour expliquer ou justifier cette défaillance, laissant les usagers dans une totale incertitude."



Cette situation soulève des interrogations sur le rôle de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), qui est censée protéger les consommateurs et garantir la qualité des services.



Deux hypothèses préoccupantes émergent, selon le Front : "Soit le directeur général de l’ARTP est complice de cet état de fait, en fermant les yeux sur les manquements de Free, soit il n’a absolument aucun contrôle sur la situation, ce qui remet en question son efficacité ainsi que celle de l’institution qu’il dirige", estime l’association.



Une situation qui, selon elle, ne peut plus durer. "Les consommateurs méritent des explications claires et des solutions rapides. Le silence de Free et l’inaction de l’ARTP sont un affront à leurs droits. Il est temps que des mesures concrètes soient prises pour mettre fin à cette crise et éviter qu’une telle négligence ne se reproduise à l’avenir."



Le Front contre la cherté des coûts de la connexion exige une communication transparente de la part de Free, détaillant les causes du problème et les mesures prises pour y remédier. L’association appelle également à une intervention immédiate de l’ARTP pour protéger les intérêts des usagers. "Les consommateurs ne peuvent pas être les victimes silencieuses de cette dégradation continue. Nous attendons des actions concrètes, et non des excuses", conclut le front.