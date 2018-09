Pape Alé Niang charge les pro-khalifa Sall et taxe l’opposition de "faible"

Le journaliste Pape Alé Niang a, dans sa chronique de ce mercredi 12 septembre 2018, demandé aux partisans de Khalifa Sall de garder leur dignité et de tout faire pour ne pas perdre la mairie de Dakar. Car, selon lui, ce sera une défaite politique pour eux, si Macky et ses alliés arrivent à récupérer la dite structure.

Le chroniqueur de "Dakar Matin" a, par ailleurs, taclé sévèrement l’opposition. Il est d'avis que cette opposition sous le régime de Macky Sall est la plus "faible des oppositions".