Pape Alé Niang : « pourquoi j’ai écrit le livre sur le dossier du COUD »

Le journaliste Pape Alé Niang va publier son libre intitulé : « Scandale au cœur de la République - le dossier du Coud ». Cet ouvrage, couché sur plusieurs pages, met en exergue le rapport de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) qui éclabousse l’ancien directeur du Coud (centre des œuvres universitaires de Dakar), Cheikh Oumar Hann, devenu ministre de l’Enseignement supérieur.



Pour le journaliste, il s’agit de revenir de fond en comble sur ce rapport concernant la gestion du Coud sous la direction de Hann. « J’ai donc mis à la disposition du peuple sénégalais tout ce que ce rapport a démontré dans la gestion du COUD », dit-il.



Et d’ajouter : « Maintenant chaque Sénégalais de se fonder sa propre conviction pour voir s’il y a eu malversation ou non sur la gestion de Cheikh Oumar Hann. S’agissant de son choix d’écrire sur cette affaire, il s’explique : « Ce rapport défraie la chronique. Le procureur de la République s’est prononcé là-dessus, même le président de la République.



Pape Alé rassure que tout est fin prêt. Il attend juste le quitus du ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye pour la publication de son livre.