Recrutement de 2 527 enseignants : le dépôt des dossiers prorogé « jusqu'au mercredi 16 septembre »

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, ce vendredi 11 septembre 2026 dans un communiqué officiel, la prorogation exceptionnelle du délai de dépôt des dossiers pour les candidats présélectionnés au recrutement spécial complémentaire de 2527 enseignants. La date limite, initialement fixée au vendredi 11 septembre 2026, est désormais reportée au mercredi 16 septembre 2026 inclus.



Selon le ministère, cette décision vise à « permettre à l'ensemble des candidats concernés de finaliser et de compléter leur dossier dans les meilleures conditions, tout en garantissant l'équité de traitement et le bon déroulement du processus de recrutement ».



La tutelle invite les postulants concernés à accomplir les formalités requises au plus tard à la nouvelle date fixée, tout en rappelant que « tout dossier devra être complet et conforme aux pièces exigées dans le cadre du processus de recrutement