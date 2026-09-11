Insertion professionnelle des jeunes : validation à Thiès du manuel de la convention « And Yombal Xëy »

Un atelier dédié à la validation du Manuel des procédures de mise en œuvre de la Convention nationale État–Employeurs privés « And Yombal Xëy » s'est tenu les 9 et 10 septembre 2026 au Grand Hôtel de Thiès.
Les travaux ont réuni 36 participants issus du secteur public, du patronat et du Haut Conseil du Dialogue social. La rencontre s'est déroulée sous la présidence de Mamadou Mbengue, conseiller technique représentant le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, en présence du directeur de l'Emploi, Cheikh Ahmadou Abdul Gueye.
L'évènement a bénéficié de l'accompagnement du projet ADIJEFE, exécuté par le Bureau international du Travail et financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement. Selon les organisateurs, l'objectif est d'installer « un cadre opérationnel clair, cohérent et inclusif » pour garantir la transparence et l'efficacité dans l'insertion professionnelle des jeunes et la préservation des emplois.
Les travaux ont réuni 36 participants issus du secteur public, du patronat et du Haut Conseil du Dialogue social. La rencontre s'est déroulée sous la présidence de Mamadou Mbengue, conseiller technique représentant le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, en présence du directeur de l'Emploi, Cheikh Ahmadou Abdul Gueye.
L'évènement a bénéficié de l'accompagnement du projet ADIJEFE, exécuté par le Bureau international du Travail et financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement. Selon les organisateurs, l'objectif est d'installer « un cadre opérationnel clair, cohérent et inclusif » pour garantir la transparence et l'efficacité dans l'insertion professionnelle des jeunes et la préservation des emplois.
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