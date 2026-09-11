Menace de grève à AIBD SA : l'intersyndicale fixe une échéance « à la fin septembre »

L'intersyndicale STDS-SYNATRACS d'AIBD SA menace de déposer un préavis de grève. Les syndicats donnent jusqu'à la fin du mois de septembre 2026 à la direction générale pour satisfaire leurs revendications. Ils dénoncent deux années de négociations infructueuses et des inégalités salariales majeures.



Selon le délégué du personnel Papa Mamadou Dia, des écarts de rémunération vont « du simple au quintuple » pour un même poste. L'intersyndicale exige l'harmonisation des statuts, l'organisation d'élections professionnelles bloquées depuis 2018 et la révision du contrat d'assurance santé. Les représentants réclament aussi la régularisation de plus de 200 agents libérés, de contrôleurs aériens et de pompiers. Enfin, le Secrétaire général du STDS, Djibril Sène, et ses camarades dénoncent l'arrêt des projets dans les aéroports régionaux et s'interrogent sur les flux financiers vers Air Sénégal.