Gaz au Sénégal : Pose de la première canalisation du Segment Nord à Gandon

Le ministre de l’Énergie et du Pétrole, El Hadji Abdourahmane Diouf, a présidé à Gandon (Nord-Ouest), la pose officielle de la première canalisation du Segment Nord du Réseau gazier du Sénégal (RGS). Ce projet entre dans sa phase de construction après la finalisation des études et du financement.
Long de 85 kilomètres, dont 45 km offshore depuis Léona et 40 km terrestres jusqu'à Gandon, l'ouvrage est dimensionné pour transporter jusqu'à 300 millions de pieds cubes de gaz par jour. Il acheminera la ressource issue du gisement Grand Tortue Ahmeyim (GTA) vers la centrale de Gandon pour réduire les coûts d'électricité et soutenir le développement industriel.
El Hadji Abdourahmane Diouf a affirmé qu'il s'agit de « faire du gaz sénégalais non seulement une ressource que nous produisons, mais une énergie que nous maîtrisons, que nous transportons et que nous transformons au service de notre développement ». Le directeur général du RGS, Pape Momar Lô, a confirmé l'engagement des phases suivantes avec les Segments Vert, Bleu et Orange.
Long de 85 kilomètres, dont 45 km offshore depuis Léona et 40 km terrestres jusqu'à Gandon, l'ouvrage est dimensionné pour transporter jusqu'à 300 millions de pieds cubes de gaz par jour. Il acheminera la ressource issue du gisement Grand Tortue Ahmeyim (GTA) vers la centrale de Gandon pour réduire les coûts d'électricité et soutenir le développement industriel.
El Hadji Abdourahmane Diouf a affirmé qu'il s'agit de « faire du gaz sénégalais non seulement une ressource que nous produisons, mais une énergie que nous maîtrisons, que nous transportons et que nous transformons au service de notre développement ». Le directeur général du RGS, Pape Momar Lô, a confirmé l'engagement des phases suivantes avec les Segments Vert, Bleu et Orange.
Autres articles
-
Ressources locales : Une projection fiscale envisage « 69 milliards de FCFA de plus » pour les territoires
-
France Médias Monde au Sénégal : Marie-Christine Saragosse présente un plan d'investissement « sur la période 2020-2028 »
-
Amadou Ba (député) : «Le bilan des limogeages montre l’isolement politique total de Diomaye»
-
Sénégal : «Le groupe des ex-Directeurs généraux vient de se renforcer», ironise Bassirou Kébé
-
Présidentielle en Gambie : le dépôt des candidatures prévu du 3 au 14 novembre 2026