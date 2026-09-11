Gaz au Sénégal : Pose de la première canalisation du Segment Nord à Gandon

Le ministre de l’Énergie et du Pétrole, El Hadji Abdourahmane Diouf, a présidé à Gandon (Nord-Ouest), la pose officielle de la première canalisation du Segment Nord du Réseau gazier du Sénégal (RGS). Ce projet entre dans sa phase de construction après la finalisation des études et du financement.



Long de 85 kilomètres, dont 45 km offshore depuis Léona et 40 km terrestres jusqu'à Gandon, l'ouvrage est dimensionné pour transporter jusqu'à 300 millions de pieds cubes de gaz par jour. Il acheminera la ressource issue du gisement Grand Tortue Ahmeyim (GTA) vers la centrale de Gandon pour réduire les coûts d'électricité et soutenir le développement industriel.



El Hadji Abdourahmane Diouf a affirmé qu'il s'agit de « faire du gaz sénégalais non seulement une ressource que nous produisons, mais une énergie que nous maîtrisons, que nous transportons et que nous transformons au service de notre développement ». Le directeur général du RGS, Pape Momar Lô, a confirmé l'engagement des phases suivantes avec les Segments Vert, Bleu et Orange.