Dakar: «La paix véritable ne peut se construire sans justice», rappelle le ministre Moussa Sarr

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a placé la justice au cœur de son message lors de l’accueil des 350 pèlerins sénégalais, rentrés à Dakar dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 septembre. S’exprimant à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), il a rappelé le lien étroit entre justice et paix. « La paix véritable ne peut se construire sans justice, et une justice inspirée par la dignité humaine doit nécessairement conduire à la paix », a-t-il déclaré.



Pour Me Moussa Sarr, la paix ne se résume pas à l’absence de conflits. Elle repose sur une société où chaque citoyen est reconnu dans ses droits et traité avec équité. Le ministre a ainsi insisté sur l’importance de l’égalité devant la loi et de la protection des personnes vulnérables, des questions qu’il dit placer parmi les priorités de son département.



Devant les pèlerins, il a par ailleurs défendu une conception de la justice qui dépasse les seules institutions et procédures : « la justice n’est pas uniquement une institution ou un ensemble de procédures ; elle est aussi une exigence humaine et sociale qui doit contribuer à préserver la paix et la cohésion nationale ».



Après trois semaines de pèlerinage dans plusieurs hauts lieux de la chrétienté, notamment Rome, Assise, Lourdes, Saint-Jacques-de-Compostelle et Fatima, les pèlerins sont revenus au Sénégal avec un message à portée également citoyenne. Pour le Garde des Sceaux, « la paix et la justice » doivent se traduire dans les comportements, les institutions et les rapports sociaux, à travers « le respect des droits de chacun et la responsabilité collective ».