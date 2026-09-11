Fleuve Sénégal à Podor : le plan d'eau reste stable à 3,66 m, loin du seuil d'alerte

Le niveau du fleuve Sénégal à la station de Podor affiche une stabilité ce vendredi 11 septembre 2026 à 8 heures, s'établissant à 3,66 m au quai El Hadj Boubou Sall. Cette hauteur est strictement identique à celle relevée la veille à la même heure.



La situation actuelle demeure plus modérée que celle de l'année précédente à la même date, où le plan d'eau atteignait 4,93 m. Le niveau reste ainsi sous la cote d'alerte officielle fixée à 5 m pour cette station. Malgré cette stabilisation, un appel à la vigilance est lancé le long des rives pour surveiller les enfants et le bétail. Il est également recommandé de protéger les équipements et installations professionnels situés au bord du cours d'eau.