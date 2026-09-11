France Médias Monde au Sénégal : Marie-Christine Saragosse présente un plan d'investissement « sur la période 2020-2028 »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu en audience ce vendredi 11 septembre 2026 au Palais de la République la Présidente-Directrice Générale de France Médias Monde, Marie-Christine Saragosse, accompagnée d'une importante délégation.



Lors de cet échange, la dirigeante a présenté les activités de son groupe au Sénégal, rappelant que Radio France Internationale y émet en FM depuis 1991 à Dakar ainsi que dans huit autres villes, et qu'une rédaction basée à Dakar produit depuis 2019 des programmes en fulfulde et en mandenkan. Le groupe emploie environ soixante-dix personnes sur le territoire national, majoritairement des journalistes sénégalais, tout en exécutant un programme d'investissement couvrant la période 2020-2028.



De son côté, le chef de l'État a rappelé que le Sénégal reste « un pays ouvert à tous les médias, attaché à la liberté de la presse dans le respect des lois et règlements », tout en réaffirmant la disponibilité de l'État à accompagner les acteurs audiovisuels. Les deux parties ont exprimé leur volonté commune de maintenir un dialogue constructif pour promouvoir une information de qualité.