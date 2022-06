Pape Amadou Sarr recruté par l’Agence Française de Développement

L’ancien patron de la Délégation Générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) reprend service. Papa Amadou Sarr a été nommé au Comité exécutif de l’Agence française de développement (AFD) comme Directeur Exécutif en charge des partenariats, mobilisation et communication, informe Financial Afrik.



À la tête de la DER/FJ pendant quatre ans, Papa Amadou Sarr s’est illustré par sa capacité à mettre en place des instruments de financement de l’économie à l’instar du nanocredlt adaptés aux populations exclues du système bancaire.



Il a en outre été l’artisan du Programme de valorisation des initiatives entrepreneuriales (PAVIE) financé par l’état du Sénégal, la banque africaine de développement et l’AFD pour environ 150M$. Sa nomination au sein de l’AFD, institution de développement de référence, lui permet de rester dans le même secteur du financement du développement où il s’est fait un nom et une réputation.



M. Sarr a aussi beaucoup contribué à la promotion du financement des startups et des espaces d’incubation à l’image du projet iconique du Mohammed Bin Zayed (MBZ Center), un centre d’incubation et d’accélération de classe mondiale, sis au quartier de Mermoz.



Papa Amadou Sarr, qui est titulaire d’un certificat de la Kennedy School à Harvard, est diplômé de Sciences-Po Paris, de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) et de Paris 1 Panthéon Sorbonne.