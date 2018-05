Pape Diop menace Macky Sall : «Il ne pourra pas échapper à la justice»

Macky Sall ne mérite pas d’être réélu en 2019. C’est la position de Pape Diop qui s’exprimait lors d’un déplacement à Paris. Le leader de Bokk Guis Guis est en effet convaincu que l’actuel chef de l’Etat mérite plutôt d’être voué aux gémonies, de par sa gestion calamiteuse du Sénégal.



«Si Macky Sall rempile, ce serait très grave avec tout ce qu’il traine comme casseroles dans la finition des travaux liés à la construction de l’Aéroport de Diass. Il y a aussi les avenants ou encore les sociétés qu’il a confiées à son frère... », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Les Echos.



A l’en croire, ces nébuleuses font que le Président Sall mériterait plutôt d’être esté en justice. Et il est convaincu que ce sera le cas dès qu’il sera battu en 2019. «Tout cela sera passé à la loupe, une fois que Macky aura quitté le pouvoir. Il ne pourra pas y échapper parce qu’il en a trop fait», a-t-il martelé.



Mais pour obtenir gain de cause, M. Diop en appel à l’union sacrée des parties de l’opposition. Et cela est plus que nécessaire pour faire partir «ce clan de prédateurs qui nous a pris en otage depuis 2012».