Pape Massal Diop risque 4 mois de prison ferme pour avoir bastonné une journaliste

Le nommé pape Massa Diop a été attrait, mardi, devant la barre du tribunal de grande instance de Dakar par une journaliste qui l’accuse de lui avoir infligé des coups et blessures volontaires. Après avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés, Pape Massal Diop a livré plusieurs versions pour justifier son acte. « Je reconnais l’avoir juste giflée », s’est défendu le prévenu. Pour apporter plus de crédit à ses dires et justifier son acte, il change de version en confiant que c’est la victime qui l’a trouvé dans le salon et a commencé à l’insulter.



Selon la journaliste, l’accusé avait l’habitude d’aller dans le quartier pour faire croire aux gens qu’il était le propriétaire de l’appartement qu’elle a loué. Ne s’arrêtant pas là, il donnait souvent l’appartement en location à des personnes qui l’invitaient à quitter les lieux car étant hébergée. Une façon pour pape Massa Diop de craner devant les filles. sur le préjudice qui lui a été porté, la journaliste a demandé 10.000.000 francs en guise de dommages et intérêts pour les coups et blessures volontaires qui lui ont été donnés par Pape Massal Diop.



Pour l’avocat de la défense, son client a fait une erreur et sa sincérité l’a poussé à reconnaître les coups et blessures volontaires. Mais ce que l’avocat de la défense ne peut pas comprendre, c’est le fait pour la journaliste de vouloir une somme de 10 millions en guise de dommages et intérêts. « Si la partie civile demande une réparation de 10 millions, c’est trop et je me demande si ce n’est pas une manière pour elle de vouloir s’enrichir? », s’est interrogé l’avocat de la défense qui a sollicité du juge de bien vouloir faire une application bienveillante de la loi à son client. Ceci, si toutefois il considère que pape Massal Diop est bien coupable des faits qui sont reprochés à son client.



Pour son réquisitoire, le procureur a soutenu que le prévenu est coupable des faits qui lui sont reprochés et mérite une application de la loi. « Je vous demande de lui faire une application de la loi et lui infliger une peine d’emprisonnement de 4 mois et aussi le condamner à payer des dommages et intérêts de 4 millions de francs à la plaignante». Le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 13 octobre.



