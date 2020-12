Pape Samba Mboup révèle que Kara lui avait demandé 19 millions FCFA pour...

Pape Samba Mboup semble avoir regretté de faire recours aux services de Serigne Modou Kara pour redresser ses deux neveux qui fumaient du chanvre indien. Dans le journal le Quotidien, il a soutenu que le marabout et homme politique lui avait demandé 19 millions FCFA pour redresser ses deux neveux.



« J'avais deux neveux qui étaient un peu désaxés. J'étais au pouvoir. J'en ai parlé à Serigne Modou Kara, il me dit qu'il a un centre où ils seront bien traités (…) Il m'a envoyé des hommes qui sont venus chercher les enfants. Ils sont venus comme des commandos. Je leur ai donné un matelas, un téléviseur et une chaîne à musique », a-t-il déclaré dans le journal.



« Au bout de quelques temps, j'ai été les voir dans le centre, ils m'ont dit : "ici, on passe notre temps à chanter et à fumer du chanvre indien. C'est ainsi que j'ai décidé de les sortir du centre », a ajouté M. Mboup.



Pape Samba Mboup a révélé que Kara lui a exigé la somme de 19 millions Fcfa pour le redressement de ses neveux, seulement en une semaine. Il a, en outre, confié qu’ils ont confisqué tous les biens des enfants.



Entre le 26 et le 28 novembre, la gendarmerie sénégalaise a découvert dans la banlieue de Dakar (à Guédiawaye et à Malika) et dans la capitale (zone B), des cas de séquestrations dans les centres de redressements appartenant à Serigne Modou Kara.



Plus de 350 jeunes regroupés dans ces établissements auraient été victimes d’actes de « séquestration », de « maltraitance », voire même de « tortures », relate la gendarmerie. Les victimes souffrent de « malnutrition sévère » et leurs corps portent les traces de « sévices corporels », ajoutent les enquêteurs.



Au total, 43 personnes ont été arrêtées dans l’affaire. Elles feront face au juge du 8e cabinet et devraient fixées sur leur sort ce lundi.