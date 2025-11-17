Pape Thiaw face au Kenya : " Ce sera pas facile, ils viendront nous mettre en difficulté"

Battus 2-0 par la Seleção, les “Lions” ont néanmoins tiré de précieux enseignements, selon le technicien.

“Je dirais que c’était une bonne défaite. Nous avons tiré les enseignements. Nous nous attendions à un match très difficile contre le Brésil. Même si je dirais que les joueurs ont répondu présent, on a malheureusement perdu. Nous savons là où nous avons failli. Il faut travailler sur les actes d’amélioration et garder les bonnes choses que nous avons faites. C’était intéressant de jouer contre le Brésil. Les joueurs ont adhéré, mais il faut beaucoup de choses qui nous ont fait perdre le match. Mais justement les matchs à micro servent à ça et nous avons beaucoup appris de ce match”, a confié Pape Thiaw en conférence de presse d'avant match.

Cette défaite met fin à une série de 26 matchs sans revers, mais le sélectionneur se veut optimiste et compte rapidement relancer la dynamique en vue de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations

“Ce n’est jamais facile après une défaite, mais quand on a des compétiteurs, des joueurs d’expérience qui connaissent le très haut niveau, comme dans ce groupe, ça ne devrait pas être compliqué de remobiliser les troupes. Ils ont envie de repartir à zéro. Ils avaient un objectif contre le Brésil, ils ne voulaient pas perdre ce record de 26 matchs sans défaite. Maintenant qu’on l’a perdu, il faut repartir sur autre chose. Il faut repartir sur le match contre la Kenya pour bien préparer notre Coupe d’Afrique”.

Concernant la rencontre face au Kenya, Pape Thiaw s’attend à un match difficile.

“À la CAN, nous aurons beaucoup d’adversaires dans ce genre. Ce match est intéressant, même si le Kenya ne s’est pas qualifié pour la CAN. Nous nous attendions à un match difficile, mais on a travaillé sur ça. Face à ce genre d’équipe, il faut prendre le match en main le plus tôt possible. Ce sera pas facile parce qu’ils ont leurs armes. Ils viendront nous mettre en difficulté, mais ce sera à nous de nous adapter. Pour une préparation pour la Coupe d’Afrique, le Kenya est un bon adversaire”, a-t-il déclaré.

À la veille du match amical contre le Kenya en Turquie, le sélectionneur national Pape Thiaw s’est présenté en conférence de presse pour évoquer la récente défaite des Lions face au Brésil et livrer ses attentes pour la rencontre de ce mardi à 15h00 GMT.