Pape Thiaw, sélectionneur des Lions : un salaire de 13 millions FCFA et de grands objectifs (Par Boubacar Kambel DIENG)

Le voile se lève sur le contrat de Pape Thiaw à la tête de l’équipe nationale du Sénégal. Selon le confrère Bacary Cissé de Dsports, le nouveau sélectionneur percevra un salaire net d’impôts de 13 millions FCFA par mois, avec une prime équivalant à 200 % de celle des joueurs en cas de victoire.



La Fédération sénégalaise de football (FSF) a dû défendre cette proposition auprès des autorités en mettant en avant le standing des Lions et les rémunérations pratiquées ailleurs.

Résultat : un contrat validé avec des objectifs précis.



Pape Thiaw devra remporter la CAN 2025 et qualifier l’équipe pour la Coupe du monde 2026, échéance à laquelle son contrat arrivera à terme.



En attendant, il prépare déjà les éliminatoires du Mondial 2026, avec deux matchs au programme : contre le Soudan en Libye et face au Togo à Dakar, les 22 et 25 mars prochains.

#BKD