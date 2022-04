Pâques au Sénégal : le traditionnel « ngalakh », sera servi malgré la cherté des denrées de premières nécessité

Ce week-end, la communauté chrétienne célèbre la fête de Pâques. A Dakar, la fin du carême est surtout marquée par la préparation du « Ngalakh », un plat traditionnel à base de mil, de pâte d’arachide, sucre et de pain de singe. Un met qui est un symbole de la fraternité religieuse entre les communautés musulmanes et chrétiennes au Sénégal. Il est distribué aux voisins et amis à cette occasion.



Dans certains quartiers de la banlieue de Dakar, comme les Parcelles Assainies, rien n’a changé dans les habitudes de cette famille chrétienne qui malgré le contexte marqué par la hausse du prix des denrées de premières nécessité. Pour cette mère de famille Marie Badji, la hausse des prix sur ces produits (pâte d’arachide, pain de singe et mil) ne diminuera en rien la quantité de « Ngalakh » qu’elle prépare, mais elle a lourdement impacté sur ses dépenses.



Faisant le bilan de ses dépenses, elle confie avoir dépensé la rondelette somme de 200 mille francs pour faire du Ngalakh. Selon Marie Badji, distribuer de ce fameux « Ngalakh », avec les musulmans est devenu une tradition dont elle a l’obligation de respecter chaque année. Le « Ngalakh », il y en a pour tout le monde, dit-elle. Regarder!!!



Ndeye Fatou Touré

