Paralysie du secteur sanitaire : l’Asas corse la lutte et décrète 72 heures de grève

Ils informent par ailleurs, que le service minimum et les urgences seront cependant assurés.

Les syndicalistes prévoient une marche nationale le jeudi 19 juillet.

L’Alliance des syndicats autonomes de la santé (Asas) ne compte pas baisser les armes dans sa lutte contre le gouvernement. Mballo Dia Thiam et ses camarades ont décrété 72 heures de grève ce à partir de mardi prochain.Le Secrétaire général de l'Assam et ses collaborateurs sont plus déterminés que jamais. Ils annoncent une grève de 72 heures les mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 juillet prochains. Ceci dans le cadre du 9ème plan d'actions du regroupement syndical.Les blouses blanches maintiennent la rétention des informations sanitaires et sociales, le boycott de la campagne MTN et des activités de supervision, des réunions et de tous les ateliers.