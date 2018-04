Paralysie du système sanitaire : «And Guesseum» en grève aujourd'hi et demain

Le secteur de la santé sera paralysé dès aujourd’hui et ce, jusqu’à demain mercredi. Et pour cause, les syndicats composant la coalition «And Guesseum», ont décidé d’observer une grève durant ces deux jours pour forcer l’Etat du Sénégal à respecter les engagements résiduels signés depuis 2014.



Ces syndicalistes, qui sont en rogne contre le gouvernement exige de ce dernier de concrétiser les engagements pris deux ans après l’accession à la Magistrature suprême de Macky Sall. Et, selon Mballo Cia Thiam et Cie, leur mouvement ira crescendo à moins que l’Etat n’accède à leurs revendications.



La grève concerne aussi bien les structures sanitaires étatiques que locales. Les revendications des syndicalistes tournent autour du régime indemnitaire, de la finalisation des travaux du Conseil supérieur de la fonction publique locale, de l’alignement indemnitaire, de l’allongement de l’âge à la retraite de 60 à 65 ans, entre autres.



Mballo Dia Thiam et Cie promettent de passer à la vitesse supérieure si, à l’issue de ces jours de grève, la situation n’évoluait pas.