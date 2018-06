Paralysie du système sanitaire : And Guesseum observe 72 h de grève

Le système sanitaire va encore être paralysé pendant 72 heures. Et pour cause, les syndicalistes de And Guesseum, dénoncent le non-respect, par l'Etat, des engagements signés. Mballo Dia Thiam et Cie fustigent la posture du régime du Président Macky Sall, lequel a pourtant, selon eux, paraphé lesdits accords sans jamais les matérialiser.



Cependant, les syndicalistes soutiennent qu’ils vont assurer le service minimum, notamment concernant les urgences. Ce mouvement d’humeur marque le début de leur 8e plan d’actions déroulé pour contraindre Macky Sall à mettre en œuvre lesdits accords.