Parc des Technologies Numériques: Yankhoba Diatara, satisfait du nouveau d'avancement des travaux

Dans le cadre du suivi trimestriel des travaux du Parc des Technologies Numériques (PTN), conformément à l’instruction du Chef de l’Etat relative à la supervision des grands chantiers de l’Etat, le Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Monsieur Yankhoba DIATARA a effectué une visite de terrain sur le site desdits travaux à Diamniadio, ce jeudi, en compagnie des équipes de son département ministériel.



Cette visite, la quatrième du genre compte tenu de celle faite en présence du chef de l’Etat, Macky Sall le 22 Juin dernier, est un moment privilégié pour le Ministre et ses équipes de constater de visu le niveau d’avancement des travaux.



A cette occasion, il a été donné au Ministre de noter avec un grand satisfecit les efforts déployés pour le respect des délais. Il ressort que globalement, les travaux sont à 80% malgré les contraintes hivernales et les lenteurs dans la livraison du matériau causées par le renchérissement des coûts du fret dûs à l’impact de la pandémie à Coronavirus sur le transport maritime mondial. Mieux, les travaux du Datacenter qui sera exclusivement dédié au privé et aux startups, ne seront pas impactés car ils pourront être livrés à la date échue, c’est-à-dire en fin d’année 2021.



Pour ce qui est de la livraison définitive des travaux du chantier du PTN, compte tenu des contraintes citées ci-dessus, une demande de rallonge de 3 à 6 mois a été soumise au partenaire, la Banque Africaine de Développement (BAD) en attendant la publication du rapport exhaustif des travaux.