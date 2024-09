Parc zoologique de Hann : La direction des Eaux et Forêts rassure sur l'état des lions

Une image virale d’un lion « affamé » du parc Hann circule sur les réseaux sociaux. Des visiteurs ont dénoncé « l’état alarmant de l’animal qui ne serait pas bien nourri. »



Face à cette polémique qui commençait à prendre de l’ampleur sur le net, la direction des Eaux et Forêts et de la Conservation des sols du parc zoologique de Hann a sorti un communiqué pour clarifier les choses. « Le zoo abrite actuellement sept (07) lions, dont six ont plus de 20 ans, tandis que le plus jeune en a 18 », lit-on sur le document. Selon la direction, « ces chiffres témoignent de conditions de détention satisfaisantes, où les animaux sont nourris régulièrement et les cages nettoyées quotidiennement. »



Toutefois, la direction reconnaît que « l’animal est effectivement pensionnaire du parc, mais précise que les images datent de 2017, insinuant ainsi que l’état de santé du lion s’est amélioré depuis. »



Les autorités soulignent que les conditions de vie des animaux sont bien surveillées, et l'âge avancé des lions est présenté comme une preuve de leur bon entretien, réfutant les inquiétudes soulevées par les images partagées en ligne.