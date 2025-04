Ligue des Champions : Barça - Inter, le choc des extrêmes pour une place en finale

Ce mercredi soir à 19h00, le FC Barcelone accueille l'Inter Milan au stade Olimpic Lluis-Companys pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Une affiche historique qui promet un duel tactique intense entre deux géants européens aux dynamiques bien différentes.



Les Catalans arrivent avec une confiance maximale. Fraîchement sacrés en Coupe du Roi après une victoire sur le Real Madrid (3-2), les hommes d'Hansi Flick impressionnent cette saison avec un total de 155 buts inscrits toutes compétitions confondues. Offensivement flamboyants, ils affichent une cohésion redoutable et une capacité à faire la différence à tout moment.



De l'autre côté, l'Inter Milan traverse une période délicate. Avec trois défaites consécutives et seulement deux victoires sur les huit derniers matchs, les Nerazzurri inquiètent. Leur qualification pour le dernier carré a tenu du miracle et Simone Inzaghi devra trouver la formule parfaite pour contenir l'armada barcelonaise.



Ce choc entre un Barça flamboyant et une Inter en quête de rédemption pourrait bien se jouer sur des détails. Avantage aux Espagnols à domicile, mais attention à l'expérience italienne, toujours capable de surprendre quand on s'y attend le moins.



Coup d'envoi : 19h00. L'Europe retient son souffle.