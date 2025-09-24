Parcelle Assainies : "Kana" avale la cocaïne pour échapper à la police et pique un malaise

Un jeune homme de 23 ans, B. Sèye, alias « Kana », a été interpellé le samedi 20 septembre aux Parcelles Assainies (Unité 22) (Dakar) alors qu'il tentait d'ingérer de la drogue pour échapper à la police. Connu des forces de l'ordre pour des affaires liées au chanvre indien, ce tailleur domicilié à Grand-Médine est désormais poursuivi pour « détention, usage et trafic de cocaïne » .



Les faits se sont déroulés vers 4 h 30 du matin. Après une dénonciation, informant que «Kana» était sur le point de livrer sa marchandise, une équipe de la Brigade de recherches du commissariat des Parcelles Assainies a mis en place une surveillance pour intercepter le suspect. Lorsqu'il a repéré les policiers, B. Sèye a tenté de s'enfuir en avalant la cocaïne qu'il transportait. S'en est suivie une course-poursuite effrénée. Pris de panique, le jeune dealer a finalement été rattrapé, mais a immédiatement fait un malaise qui l'a laissé dans l'incapacité de bouger. Il s'est plaint de douleurs au ventre et a été évacué, inconscient, vers le centre de santé Nabil Choucair.



Interrogé à l'hôpital après avoir repris, connaissance, B. Sèye a d'abord nié avoir ingéré de la drogue. Mais rapporte "L'Observateur", une réquisition est adressée à l'hôpital Fann pour un bilan radiologique et biologique, afin de rechercher des substances suspectes comme la présence de cocaïne. Les résultats délivrés par le Centre Antipoison révèle, non seulement l'existence de la "cocaïne, mais aussi d'autres drogues comme l'ecstasy ou les benzodiazépines, des médicaments qui ralentissent l'activité du système nerveux central, produisant des effets anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques".



Confronté une seconde fois aux enquêteurs, «Kana » a avoué, mais a tenté de minimiser sa responsabilité. Il s'est présenté comme un simple usager et a nié être un trafiquant.



Le tailleur a juré avoir arrêté la vente depuis longtemps, même s'il a déclaré avoir encaissé sur le lieu de son interpellation, un montant de 10 000 FCfa d'un client. Quant à son malaise spectaculaire, il l' a expliqué par des « crises habituelles » dont il serait victime. Des déclarations jugées peu crédibles par les policiers.

Finalement, B. Sèye a été placé en garde à vue, puis déféré au parquet pour « détention, usage et trafic de cocaïne ».