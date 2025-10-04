Parcelles Assainies – Cambérène : la police démantèle une bande d’agresseurs nocturnes, quatre (4) individus arrêtés

La police a mis fin aux agissements d’une bande qui semait la terreur dans la zone des Parcelles Assainies et de Cambérène. Le commissariat d’arrondissement de l’Unité 15 a procédé, vendredi 3 octobre 2025, à l’interpellation de quatre (4) individus accusés « d’association de malfaiteurs, de vols multiples avec violence et recel. »Cette opération fait suite à une série de plaintes déposées au mois de septembre. Sept (7) victimes avaient dénoncé des attaques nocturnes commises par un groupe de deux à trois (3) personnes, qui sévissait entre la VDN 3 prolongée et la plage de Cambérène. Le mode opératoire était toujours le même : les agresseurs utilisaient du gaz neutralisant et un couteau pour dépouiller leurs victimes de leurs téléphones et autres effets personnels.L’enquête, ouverte après l’audition des plaignants, a permis d’identifier et d’arrêter trois membres de la bande. Face aux enquêteurs, ils ont reconnu les faits. Leurs déclarations ont conduit à l’interpellation d’un quatrième complice : un commerçant établi au marché du rond-point Case Bi. Déjà placé sous surveillance électronique, il a admis avoir acheté à plusieurs reprises les téléphones volés.Les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue tandis que les investigations se poursuivent pour déterminer l’étendue du réseau.