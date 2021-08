Parcelles Assainies: Il agresse le gérant de la boutique de paris sportifs avant de le menacer de mort avec un couteau

Alors que le gérant était dans sa boutique, le nommé Abdou Diouf s’est présenté pour jouer aux paris. Etant donné qu’il n’y avait pas de disponibilité de crédit dans son guichet, le gérant lui refuse l’accès. En colère, Abdou Diouf débite des insanités.



Le gérant reste serein, refusant de répondre à la provocation. Dès que le quidam est sorti de la boutique, le gérant en a pro- fité pour refermer la porte. Quelques instants après, le client belliqueux re- vient sur les lieux armé d’un couteau et parvient à défoncer la porte. Il accède au guichet et se met à dévaliser les fonds.



Le gérant s’interpose et le mis en cause se retourne pour le poi- gnarder. Les riverains qui ont entendu des bruits venant de la boutique ont vite accouru. N’eut été leur intervention, le mis en cause allait commettre un meurtre. Alors que les secours avaient réussi à sortir le gérant de la boutique, Abdou Diouf en a profité pour emporter tous les téléphones portables qui se trouvaient à l’intérieur de la boutique.



Après son forfait, il s’est enfui pour aller cacher l’argent et les objets avant de revenir encore sur les lieux, menaçant de tuer la victime. Face aux policiers, le mis en cause a reconnu une partie des faits a nié avoir rien pris quoi que ce soit dans la boutique. Malgré tout, il a été arrêté et déféré au parquet, rapporte Le Témoin.