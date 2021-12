Parcelles Assainies : ces jeunes qui changent le visage de leur cité à travers l’action citoyenne

Avec plusieurs activités citoyennes à leur actif, les membres du PRODEV4 sont revenus, ce mois de décembre, avec plus de détermination dans leur volonté de rendre agréable leur environnement. Ils ont consacré le dernier mois de l’année 2021 au nettoyage et à la décoration des rues et ruelles de leur quartier. Les 25 et 26 décembre étaient spécialement consacrés au nettoyage, à la décoration des rues, à l’’accrochage de poubelles et à la fixation de plaques numérotées sur les portes des maisons. La participation des femmes fut tout aussi remarquable car ces journées leur furent dédiées.



Mobilisés sous le slogan « s’unir, bâtir, embellir », les jeunes du PRODEV4 travaillent quotidiennement et sans relâche à l’hygiène de l’environnement et au désencombrement des artères. Ses ruelles verdoyantes font de cette localité de plus 400 maisons un lieu où il fait désormais bon vivre.



A l’initiative des actions hautement citoyennes, ces jeunes des Parcelles Assainies lassés d’attendre des autorités municipales et étatiques aux abonnés absents ont pris leur destin en main. Ils ont fédéré leurs forces pour mettre en place un Projet commun au profit exclusivement des habitants. Le PRODEV4 regroupe diverses ressources humaines parmi les jeunes de l’Unité 04 engagés à améliorer leur cadre de vie.



En seulement deux ans d’existence, le PRODEV4 a fait d’énormes réalisations alors qu’il compte uniquement sur l’engagement et la détermination de ses membres. L’association ne bénéficie d’aucune aide financière ou de subvention de la municipalité de Golf Sud ou de l’Etat du Sénégal.



Pour mener à bien ses activités, le PRODEV4 s’appuie exclusivement sur la contribution financière de ses membres qui, en plus de participer financièrement, descendent sur le terrain pour se charger également de la main-d’œuvre.



L’engagement citoyen sans faille des jeunes du PRODEV4 s’est manifesté lors de leurs activités initiales. En effet, lors du premier nettoiement collectif communément appelé “Set Setal”, ils ont libéré le quartier des tas d’immondice qui l’étouffaient, l’ont dégarni des gravats jadis disséminés dans tous les coins de rue avant d’embellir ses allées à coup de peinture.



Une autre démonstration de force, l’aménagement de la grande allée du Cinéma. Cette place qui constitue la porte d’entrée du quartier, longue de 72 mètres et qui servait de dépotoir d’ordures et d’écurie pour chevaux fut incroyablement transformée en espace public vert très attrayant. Un dur labeur qui s’est fait en trois jours et a coûté beaucoup d’argent et d’énergie aux membres du PRODEV4 qui ont travaillé en collaboration avec les jeunes de “And Defar Golf Sud”. Entre enlèvement d’ordures, décoration et reboisement des lieux, l’investissement humain et matériel fut énorme.



Des fonds collectés dans le quartier ont permis de se procurer du béton, des rouleaux de grillage, des barres de fer, des centaines de pneus, des plantes, de la peinture et divers outils pour garnir les lieux. Le don de soi valait le coup car les beaux clichés de cet endroit ont fait le tour du web et les initiateurs cités en citoyens modèles.



A l’Unité 04 des Parcelles Assainies, les nettoiements populaires qui se tiennent de manière régulière ont permis de mettre fin à l’insalubrité. Et pour rendre le cadre de vie attractif, des activités de reboisement y sont fréquemment tenues. Ce qui a valu à cette zone de la banlieue dakaroise la distinction de “Quartier de l’année 2020” par l’Initiative digitale et environnementale “Save Dakar”.



En 2019, lors de la journée de l’Environnement, le PRODEV4 appuyé par Camp Climat sn et 1twito 1arbre, a planté cent (100) arbres dans le quartier. Une initiative qui a connu un franc succès avec plus de 80% des plantes qui ont atteint leur maturité.



L’entretien rigoureux et le suivi indéfectible des plantes ont séduit l’ONG Nebeday qui n’a pas hésité à soutenir le PRODEV4 pour une deuxième phase de reboisement. Cette fois-ci avec le repiquage de 135 plantes à l’occasion de la journée nationale de l’Arbre. Pour achever le chantier en une journée, les jeunes de l’Unité 04 avaient usé de méthodes efficaces comme le découpage du quartier en plusieurs secteurs.



Si le Projet des jeunes de l’Unité 04 a connu un grand succès, l’adhésion des femmes, des vieux et même des enfants du quartier y a grandement contribué. En effet, aucune couche de la population n’est mise à l’écart dans cet élan citoyen.



Même si leur engagement citoyen commence à être cité en exemple un peu partout, les jeunes du PRODEV4 des Parcelles Assainies nourrissent un rêve plus grand. Celui de voir leur initiative faire des émules dans les autres quartiers des Parcelles et dans tout le territoire national voire continental. Le message qu’ils adressent à la jeunesse sénégalaise et africaine est le suivant: s’unir, bâtir et embellir son cadre de vie sans rien attendre des autorités.