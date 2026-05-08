Justice : le lutteur Bébé Diène envoyé en prison, son combat contre Zarco annulé

Le lutteur Bébé Diène, de son vrai nom Amadou Cheikhou Diallo, a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du deuxième cabinet près le tribunal de Pikine-Guédiawaye.



Selon plusieurs sources, il est poursuivi pour « association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture publique ainsi que fausse déclaration à l'état civil ».



Les faits qui lui sont reprochés remontent à l'utilisation présumée d'un faux acte de naissance sénégalais établi sous l'identité de Mamadou Thiam. L'enquête, conduite par la Sûreté urbaine de Dakar, aurait permis de mettre au jour un registre parallèle considéré comme irrégulier au centre d'état civil de Wakhinane-Nimzatt.



Conséquence directe de cette incarcération : le combat que Bébé Diène devait disputer face à Zarco, prévu ce dimanche 10 mai 2026, n'aura finalement pas lieu.