Parcelles U15 : Un individu interpellé pour acte contre nature sur mineur

Un acte odieux a été interrompu de justesse dans la nuit du 29 au 30 juillet 2025, aux Parcelles Assainies, unité 15. La police a procédé à l’arrestation d’un individu pour "acte contre nature sur mineur".



C’est un habitant du quartier, de retour d’une séance de sport, qui a surpris le suspect "en flagrant délit d’agression sexuelle sur un mineur, sur la plage située à hauteur de l’unité 15". Alerté par la scène, le témoin est immédiatement intervenu.



Pris sur le fait, le suspect a tenté de prendre la fuite, suivi par la victime présumée. Grâce à une brève course poursuite, le témoin est parvenu à maîtriser le mis en cause et à le conduire immédiatement au poste de police.



Une enquête a été ouverte pour "faire la lumière sur les faits". En attendant, le suspect reste en garde à vue dans les locaux du commissariat.