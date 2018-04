Parcelles assainies : un enfant meurt par asphyxie dans une voiture verrouillée, un autre dans...

Un regrettable drame s'est produit ce samedi à l'unité 13 des Parcelles assainies. Deux enfants qui s'étaient enfermés dans une voiture avant de verrouiller les portes par inadvertance ont été retrouvés l'un mort par asphyxie et l'autre dans un état critique. Ce dernier a été évacué au centre hospitalier Abdoul Aziz Sy Dakakh des Parcelles assainies.



Selon la Rfm qui donne l'info, les deux enfants étaient portés disparus depuis le 10 avril dernier et leurs proches avaient même fait des annonces. La police est arrivé sur les lieux et a ouvert une enquête, pour déterminer les conditions dans lesquelles les deux enfants ont disparu.