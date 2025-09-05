Parcelles assainies : une femme interpellée pour diffusion de contenu obscène

Le 2 septembre 2025, le commissariat des Parcelles Assainies a interpellé une femme pour « collecte et diffusion de données à caractère obscène ». Selon une publication de la police sur sa page Facebook, la suspecte a été arrêtée après le dépôt de plainte d'une victime, dont une vidéo intime avait été diffusée sur les réseaux sociaux.
La mise en cause a avoué avoir enregistré la vidéo à l'insu de la victime il y a quelque temps. Elle l'a ensuite transmise à un influenceur pour une diffusion publique. Elle a expliqué avoir agi par vengeance, la victime refusant de lui rembourser une dette de 5 000 FCFA.
Placée en garde à vue, elle fait l'objet d'une enquête.
La mise en cause a avoué avoir enregistré la vidéo à l'insu de la victime il y a quelque temps. Elle l'a ensuite transmise à un influenceur pour une diffusion publique. Elle a expliqué avoir agi par vengeance, la victime refusant de lui rembourser une dette de 5 000 FCFA.
Placée en garde à vue, elle fait l'objet d'une enquête.
Autres articles
-
Mbacké : un démarcheur de la mairie retrouvé mort
-
Le CODEPS dénonce les propos de Fadilou Keïta sur l’inexistence du statut des détenus politiques
-
Thiès : vaste opération de sécurisation de la Police avant le Gamou 2025
-
Justice : Khalifa Rappeur obtient une liberté provisoire
-
Gamou 2025 à Kaolack : 5 morts et 43 blessés recensés dans 20 accidents de la circulation