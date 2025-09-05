Parcelles assainies : une femme interpellée pour diffusion de contenu obscène

Le 2 septembre 2025, le commissariat des Parcelles Assainies a interpellé une femme pour « collecte et diffusion de données à caractère obscène ». Selon une publication de la police sur sa page Facebook, la suspecte a été arrêtée après le dépôt de plainte d'une victime, dont une vidéo intime avait été diffusée sur les réseaux sociaux.



La mise en cause a avoué avoir enregistré la vidéo à l'insu de la victime il y a quelque temps. Elle l'a ensuite transmise à un influenceur pour une diffusion publique. Elle a expliqué avoir agi par vengeance, la victime refusant de lui rembourser une dette de 5 000 FCFA.



Placée en garde à vue, elle fait l'objet d'une enquête.