Paris : Bassirou Diomaye Faye a rendu visite à Abdou Diouf

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rencontré Abdou Diouf ce vendredi. Il a profité de son séjour à Paris où il a participé au Forum du Gavi et rencontré son homologue, Emmanuel Macron, autour d'un déjeuner, pour aller rendre visite à l'ancien président sénégalais chez lui."En marge de mon séjour à Paris, j'ai rendu visite au Président Abdou Diouf avec qui j'ai eu un riche entretien. Je remercie le Président Diouf et sa famille pour l'accueil chaleureux qu'ils m'ont réservé. Je prie Allah de lui prêter longue vie et bonne santé afin qu'il continue de nous éclairer de sa sagesse et de ses conseils avisés", a-t-il écrit sur son compte X.