Paris : La tour Eiffel évacuée après une alerte à la bombe

La tour Eiffel en alerte. Ce mercredi, en fin de matinée, un appel téléphonique anonyme a expliqué à la police qu’une bombe avait été déposée au sein du monument qui a été immédiatement évacué par mesure de précaution. Le quartier a été, lui, bouclé par les forces de l’ordre. Des vérifications ont également été ordonnées.



« Conformément aux procédures en vigueur, la police a procédé aux fouilles et vérifications sur l'ensemble de la tour », confirme la Société d’exploitation de la tour Eiffel dans un communiqué, précisant que le monument a rouvert ses portes à 14h15.



Après trois mois et demi de confinement, la tour Eiffel qui accueille chaque année six millions de visiteurs avait rouvert ses portes, fin juin.