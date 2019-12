Paris: deux agents du ministère sénégalais des Affaires étrangères arrêtés avec plus 65 millions FCFA

Deux agents du ministre sénégalais des Affaires étrangères ont été arrêtés à l’aéroport international de Charles De Gaulle de Paris, en possession de plus de 65 millions FCFA, relaie L’Observateur dans sa livraison de ce mardi 10 décembre.



C’est en escale dans la capitale française que les deux agents, membre de la délégation générale du pèlerinage à la Mecque, sont tombés sur les douaniers experts de la fouille de bagages en transit. Ils sont tombés sur cette somme dissimulée dans des papiers cartonnés enfoui dans leurs bagages.



Interpellés sur l’origine de cette importante somme, les deux agents ont déclaré que l’argent appartenait à la Délégation générale au pèlerinage. Malgré l’instance de la douane française, les deux mis en cause sont restés sur leur position, selon le journal.



Après un échange d’informations entre les deux pays, cette thèse des agents a été démentie par le Sénégal. Ils ont finalement avoué que l’argent devrait leur permettre d’acquérir des voitures. Un aveu non convainquant pour la douane française qui a dressé un procès-verbal et confisqué l’argent.