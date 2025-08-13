Paris : tentative de cambriolage au domicile de l'ancien attaquant sénégalais Demba Ba

Selon les informations de Paris Match, plusieurs inconnus ont tenté de cambrioler le domicile de l’ex-footballeur professionnel Demba Ba, situé dans le 16e arrondissement à Paris. Les faits se sont déroulés dans la nuit de ce mercredi 13 août, peu avant 2 heures du matin.

Selon les premières constatations, la porte de la maison de l’ancien avant-centre, notamment passé par les clubs anglais de Newcastle et Chelsea, a été dégradée.

Interrogé par la police, un témoin a indiqué avoir vu plusieurs suspects, le visage masqué, prendre la fuite après le déclenchement de l’alarme du domicile de Demba Ba.

Actuel directeur sportif du club de l’USL Dunkerque

Ce dernier, actuel directeur sportif du club de l’USL Dunkerque, évoluant en Ligue 2, était absent au moment des faits, rapporte le média français.

Rapidement alertés, des policiers ont pris en chasse un véhicule pouvant correspondre à celui des auteurs de cette tentative de cambriolage. Après un refus d’obtempérer, le conducteur et son passager ont été interpellés après avoir abandonné leur voiture et tenté de fuir à pied dans une rue de Malakoff (Hauts-de-Seine).

Toujours selon les informations de Paris Match, après vérifications, les deux hommes interpellés ne correspondent pas au profil des suspects aperçus devant le domicile de Demba Ba.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour la tentative de cambriolage chez l’ex-footballeur.