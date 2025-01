Parquet du PJF : doutes et scepticismes sur sa démarche (Par le Pr Cheikh Faye)

S’il s’agissait de jeter un os ronger par les journalistes et chroniqueurs politiques de tout acabit ainsi que par le public, tous friands de conjectures et toujours à la recherche de têtes à couper (c’est le sport favori actuellement au Sénégal !), le communiqué du Parquet du Pool judiciaire financier aurait réussi son coup !



Toutefois, une lecture ou relecture attentive de son communiqué montre toutes les limites d’un tel exercice, qui en apparence semble être dicté par la transparence dans la reddition de comptes, mais qui, en revanche, sème le doute et le scepticisme.

En effet, à chaque année et conformément à sa mission légale, la CENTIF transmet au Procureur de la République tous les rapports d’opérations financières qui ont fait l’objet de déclarations de soupçons mettent en évidence des faits susceptibles de constituer une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces opérations financières portées à la connaissance du Procureur de la République (maintenant au Parquet du PJF) présentent des indices graves et concordants de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ainsi, la CENTIF avait transmis au Procureur de la République 35 rapports en 2022 et 43 rapports en 2023. Pour 2024, le communiqué du Procureur du Pool judiciaire financier n’indique pas le nombre et se borne à dire qu’il s’agit de «plusieurs rapports» qu’il a reçus de la CENTIF et qu’ils «sont en cours de traitement».



Dans ces conditions, si les rapports reçus de la CENTIF «sont en cours de traitement», pourquoi en cibler un seul, celui qui «a fait ressortir des faits impliquant plusieurs personnes» et concernant «des transactions suspectes d’une valeur estimée provisoirement à plus de 125 milliards de Francs CFA» pour communiquer là-dessus ? Une communication doit être complète, ce que n’a pas fait le PJF. À cet égard, celui-ci devrait nous dire, entre autres, le nombre de rapports reçus, mais surtout les montants totaux résultant de la commission de l’ensemble des infractions présumées. C’est cela qui aurait permis à l’opinion publique de se faire une idée plus exacte sur l’importance relative du chiffre de 125 milliards. Sinon, nous sommes dans le registre de la manipulation tout simplement.



C’est un fait dangereux et sans précédent à moins que, pour des raisons d’équité et de transparence, le Pool judiciaire financier en fasse désormais une règle générale, c’est-à-dire qu’il communiquera, à partir de maintenant, sur chacun des rapports reçus de la CENTIF en indiquant s’il mènera des investigations ou s’il le classera sans suite. C’est une attente logique et minimale qui découle de l’acte qu’il vient de poser. Sinon, si ce qu’il vient de faire était un acte isolé, la sincérité et la pertinence de sa démarche mériteraient être interrogées.



De jour en jour en jour, les actes posés par le Procureur du Pool judiciaire financier sèment le doute et commencent à susciter le désespoir alors que la naissance de cet organe avait été salué par toutes les personnes soucieuses de la préservation de nos maigres ressources et par la fin de l’impunité. Aujourd’hui, rien ne s’oppose à penser, légitimement, que cet organe est en train d’être instrumentalisé politiquement à la lecture des actes posés.



Pr Cheikh Faye