Parrainage : ABC appelle Macky à recevoir l'opposition pour éviter le pire

Au rang des personnalités qui jouent pleinement leur rôle dans cette République, Alioune Badara Cissé est peut-être loin, très loin devant. Médiateur de la République et membre de l'Alliance pour la République (Apr) dont il est l'un des fondateurs, son appartenance à la mouvance présidentielle ne déteint jamais sur ses positions, quand il s'agit de raisonner les uns et les autres pour la stabilité de la Nation.



En ce qui concerne le projet de loi sur le parrainage qui conduit à grand pas le Sénégal vers une confrontation inéluctable entre opposition et pouvoir, ABC a encore sorti son bâton de pèlerin pour réunir le Président Macky Sall et l'opposition autour d'une table pour éviter que le peuple sénégalais ne paie les pots cassés d'un déchirement.

"j'invite à nouveau le président de la République à convoquer l'opposition. Ce sont ses frères et ses amis. Certains sont de sa classe d'âge. J'appelle à un dialogue permanent qui ne doit jamais s'estomper", dit-il dans les colonnes de L'Observateur.



ABC de poursuivre : "les acteurs politiques ne sont pas obligés de tomber d'accord. Mais ils doivent dialoguer. Que ce soit du coté des autorités exécutives au plus haut niveau ou du côté de l'opposition. En restant barricadés dans nos positions, en refusant de démordre, le plus grand perdant dans cette affaire est le Sénégal. Alors que du matin au soir, nous avons prêté serment de toujours servir, rien et rien d'autre que le Sénégal".