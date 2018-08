Parrainage: Assane Ba évoque des manquements et récuse Aly Ngouille Ndiaye

«La presse nationale et internationale et l'opinion publique doivent être informées de ces manquements à ce parrainage qui est une farce, un système de filtrage pour recaler de potentiels candidats, a déploré M. Ba.



Assane Ba dit continuer à revendiquer qu'on mette en place une «organisation neutre et consensuelle» pour les élections. Il a insisté sur la « non-organisation des élévations» par un ministre qui appartient à un Parti, en l'occurrence Aly Ngouille Ndiaye.



Pour pousser Macky Sall, qui selon lui est actuellement « minoritaire dans le pays », à reculer, il a annoncé quelques mo ye ns de pressions notamment, « des marches, des conférences publiques et des rencontres avec des ambassadeurs» pour leur faire part de leurs inquiétudes.



Pour le coordonnateur du candidat Cheikh Hadjibou Soumaré, il y a une «rupture profonde du traitement égalitaire entre les candidats ». Il a fait savoir que c'est aujourd'hui que les autres candidats ont su que ce sont les numéros des nouvelles pièces nationales d'identité qu'il faut utiliser pour le parrainage.