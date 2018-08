Parrainage : «Macky Sall part avec une avance sur nous…» (RD)

Plus d’une cinquantaine de représentants de candidats à la prochaine présidentielle ont répondu à l’appel du ministre de l’Intérieur pour récupérer leur document en vue de la collecte pour le parrainage. Mais, de l’avis du coordonnateur de «République et Démocratie» (RD) de Cheikh Hadjibou Soumaré, le candidat de la coalition Benno bokk yakaar (Bby) a une longueur d’avance sur eux.



Cette conviction, Mamadou Dia Mbaye l’explique par le fait qu’Aly Ngouille Ndiaye, non seulement siège au sein du Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Alliance pour la république (Apr), mais aussi, il est toujours chargé d’organiser les élections. Ce qui implique que, indique-t-il, Macky Sall avait déjà en sa possession, le format dudit document, partant ainsi, avec une avance sur eux.



S’y ajoute, relève le coordinateur national pour le parrainage de la RD, que la Délégation pour l’entreprenariat rapide (Der) offre une possibilité supplémentaire au candidat de Bby d’autant plus qu’elle est gérée par un partisan de ce dernier. Et, pour espérer bénéficier d’un financement, il faut fournir certaines données personnelles, les mêmes pratiquement que celles nécessaires pour parrainer un candidat.