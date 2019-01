Parrainage: les recalés "ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes" Aymerou Gningue

Dans le cadre de la procédure de vérification des signatures de parrainage, dix-neuf (19) candidats ont été recalés par les 7 sages du Conseil constitutionnel. Des recalés dont Pape Diop ont déposé un recours pour contester le rejet de leurs parrainages pour la présidentielle de 2019. Mais, Aymérou Gningue ces recalés "ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes".



"A partir du moment où ceux qui ont été recalés ont reçu les raisons et les motifs pour lesquels ils l'ont été, ne doivent qu'à s'en prendre à eux-même et attendre la prochaine fois pour pouvoir être qualifiés", selon Aymérou Gningue, président du groupe parlementaire de la coalition au pouvoir.



Evoquant la question du ficher électoral, M. Guingue a déclaré que c'est une vue de l'esprit de dire qu'il y a deux fichiers électoraux, d'autant que le prétendu second fichier, évoqué par l'opposition, n'a jamais été prouvé. "Pourquoi vouloir épiloguer sur des choses dont on a aucune preuve", s'interroge-t-il.