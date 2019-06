Partenariat avec BP pour la CAN: le CORED fustige l’attitude de l’ANPS

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le Comité d’Observation des Règles d’Ethique et Déontologie (CORED) a fustigé le partenariat signé entre l’Association nationale de la presse sportive (Anps) et l’entreprise Bp, citée dans le scandale de corruption présumé révèle par la BBC, sur les contrats pétroliers et gaziers au Sénégal. Le tribunal des pairs d’affirmer que dans ce contexte de polémique, la signature de ce partenariat est inopportune, d’autant plus que l’affaire n’a pas encore été tirée au clair.



Tentant, en vain, de convaincre l’Anps de revenir sur sa décision, le « CORED dénonce cette attitude de l’Anps qui foule aux pieds l'éthique et la déontologie qui entoure la pratique journalistique ». Ledit comité appel l’Anps à savoir raison gardée.