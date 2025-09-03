Partenariat avec GFM : sous la pression des internautes pro-« Projet », la Lonase résilie le contrat

Le contrat de partenariat entre la Lonase et le Groupe Futurs Médias (GFM), signé le 21 mai 2025, a été unilatéralement résilié le 29 août dernier par lettre recommandée, réceptionnée en début de semaine au siège du groupe.



À l’origine de cette rupture, la diffusion sur les réseaux sociaux du document contractuel, qui a aussitôt déclenché un flot de réactions hostiles de la part de certains internautes. Ces derniers estiment que le GFM ne devrait pas figurer parmi les médias bénéficiaires de conventions avec des structures publiques.



Se réclamant du « Projet », certains internautes sont même allés jusqu’à appeler à l’asphyxie économique du groupe et à sa disparition pure et simple.



Face à une décision jugée lourde de conséquences, rapporte L’Observateur dans sa parution de ce mercredi 3 septembre, le Groupe Futurs Médias a choisi de porter l’affaire à la connaissance de l’opinion publique, tout en s’abstenant pour l’instant de tout commentaire.