Partenariat entre l'AJTREPE et l'INPG : renforcer les capacités des journalistes sur les ressources naturelles

Cet accord vise à renforcer les capacités et les connaissances des journalistes sur les enjeux liés aux secteurs des hydrocarbures et de l’énergie.

La cérémonie officielle de signature s’est tenue au siège de l’INPG, marquant une étape importante dans la collaboration entre ces deux entités.



« Les résultats attendus de ce partenariat consistent notamment à renforcer les compétences des journalistes sur les questions relatives aux hydrocarbures et à l’énergie », a souligné Fall Mbaye, directeur général de l’INPG.



Youssouf Bodian, président de l’Association des Journalistes pour la Transparence dans les Ressources Extractives et la Préservation de l’Environnement (AJTREPE), s’est réjoui de cette collaboration avec l’INPG, désormais officialisée par la signature de cette convention.



Les journalistes membres de l’association, présents lors de la cérémonie, ont salué cette collaboration qui promet de contribuer à une meilleure compréhension des défis et des opportunités dans ces secteurs stratégiques.