Parti démocratique sénégalais : Toussaint Manga claque la porte

« Cher maïtre, C'est avec beaucoup d'émotions que je vous adresse ces quelques mots pour vous présenter ma démission de toutes les instances du parti (secrétariat national, comité directeur et fédération de Ziguinchor) et par conséquent la fin de mon militantisme au sein du parti démocratique sénégalais», a-t-il écrit.

«Je profite de cette occasion pour vous rendre un vibrant hommage et vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour l'humanité, l'Afrique, le Sénégal et pour moi-même durant mes 23 ans de militantisme actif dans le parti. Je vous en serais éternellement reconnaissant», a ajouté M. Manga.

Par ailleurs, il a transmis ses remerciements à tous les responsables, militantes et militants du parti et particulièrement à ceux de la Casamance sans oublier la jeunesse du parti. «Je vous souhaite une très bonne santé. Puisse le seigneur vous garder encore longtemps ».

