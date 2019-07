Parti socialiste: Abdoulaye Wilane, porte-parole, s’exprime sur la succession de feu Tanor Dieng

« Depuis un moment, un débat sur la question a été soulevé. Nous sommes en période de deuil. Et au moins, durant quarante (40) jours, le parti va cesser toute activité pour commémorer la mémoire de Tanor. Notre parti, comme toute organisation, est régi par des chartes, comme toute association, parti politique. Et quand il s’agit du pays, on parle de la Constitution », a dit Wilane.

Le porte-parole du Parti socialiste (Ps), Abdoulaye Wilane, s’est exprimé mardi sur la succession polémique du défunt Secrétaire général de la première formation politique du Sénégal, Ousmane Tanor Dieng, rappelé à Dieu le 15 juillet dernier à Paris, des suites d’une maladie.« Ce qui nous est arrivé avec Ousmane Tanor Deng, ce n’est pas la première fois. Mais, à deux reprises, des leaders ont quitté la tête du parti et ont été remplacés. Car quand Senghor est parti, c’est le règlement intérieur qui a ordonnancé la façon dont il l’a remplacé. De même que Abdou Diouf a organisé sa succession avec Tanor, pour ainsi dire que pour chaque Sg de parti qui part, la structure et parti et le règlement intérieur du parti a déjà défini la façon dont il doit être remplacé », précise le porte-parole.Abdoulaye Wilane vient ainsi renforcer les propos de Serigne Mbaye Thiam qui a soutenu que c’est Aminata Mbengue Ndiaye qui est légitime pour remplacer Tanor Dieng. « Aminata Mbengue Ndiaye, c’est elle qui dirige toutes les femmes du Ps, dans tout le Sénégal. Et partout où Ousmane Tanor Dieng est parti, dans le monde, elle était à ses côtés », rappelle-t-il.