Parti socialiste: les sages invoquent les textes et placent Aminata Mbengue Ndiaye comme successeur de Tanor

Le débat sur la succession de Ousmane Tanor Dieng à la tête du Parti socialiste interpelle les sages de cette formation qui rappelle que l’application des textes ferait d’Aminata Mbengue Ndiaye le Secrétaire par intérim jusqu'au prochain congrès.



"Mettre en place tout un ensemble d’organisation de dispositif. Le Congrès, comme dans les textes, mené par le Secrétaire général a fait une proposition au bureau politique qui l’a soumis au bureau sanctuaire. Et on a mis en place un bureau avec des adjoints au Secrétaire général etc. Donc, dans cette formulation là, Aminata Mbengue Ndiaye est la première pour succéder à Ousmane Tanor Dieng, selon les dispositions qui sont prévues par les textes", renseigne Assane Massow Diop, un des sage du Ps



Conscient que cette application des textes déclenchera de vives réactions, le sage du Parti socialiste invite les uns et les autres à savoir raison garder.

"Dans ce ce contexte actuel il est important de se retrouver les valeurs qui ont fondé le Parti socialiste. Même s’il y a des divergences, ce n'est pas fondamental", a-t-il lâché au micro de i-Radio.