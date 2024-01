Participation à la CAN: Yankhoba Diattara décline l'invitation d'honneur du ministre des Sports, Lat Diop

En perspective de la participation du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations de Football Côte d'Ivoire 2024, le ministre des Sports, Lat Diop, a décidé d'inviter les anciens ministres des Sports. Il s’agit de : Mamadou Lamine Keïta, Mbagnick Ndiaye, Matar Bâ, Yankhoba Diattara. Mais le dernier a décliné l'invitation de son successeur sous prétexte qu'il a des engagements à honorer.



"(...) je voudrais vous remercier pour l’honneur que vous me faites en m’invitant parmi vos invités d’honneur à la CAN en Côte d’Ivoire. Je vous en suis très reconnaissant. Comme vous pouvez l’imaginer, les contraintes liées à des engagements pris ailleurs m'empêchent d’honorer cette invitation", a indiqué M. Diattara dans une note rendue publique par son service communicationnel.



Poursuivant, l'ancien ministre des Sports de promettre à son successeur qu'il l'accompagnerait " en prières pour que le Sénégal, notre pays, puisse préserver son titre pendant cette CAN en Côte d’Ivoire. "