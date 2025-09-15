Passation au ministère de l’Intérieur : Me Bamba Cissé s’engage pour une sécurité publique efficace et respectueuse des citoyens

La passation de service au ministère de l’Intérieur s’est déroulée ce lundi, marquant le relais entre le général Jean-Baptiste Tine, ministre sortant, et Me Bamba Cissé, nouveau ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



Dans son allocution, le général Jean-Baptiste Tine a exprimé sa gratitude envers le président de la République et le Premier ministre pour la confiance placée en lui durant un an et demi. Il a dressé un bilan positif de son passage au ministère de l’Intérieur.



« Nos efforts se sont concentrés sur les chantiers essentiels pour nos concitoyens. Il s’agit de la modernisation de l’administration territoriale afin de la rendre plus proche, plus efficace et plus transparente et le renforcement de la sécurité au quotidien pour que la tranquillité publique soit garantie pour tous », a-t-il déclaré.



Il a également salué la bonne tenue des élections législatives anticipées, organisées dans la paix et sans contestation, soulignant le professionnalisme remarquable de toutes les composantes du ministère.



Le ministre entrant, Me Bamba Cissé, a pour sa part réaffirmé son engagement à assurer une sécurité publique efficace, respectueuse des droits des citoyens et conforme aux priorités de l’État de droit





« Notre priorité sera d’assurer le bon ordre, la tranquillité et la sauvegarde des personnes et de leurs biens. Nous devons davantage remettre en selle l’ordre, le civisme, la sûreté, la salubrité et la tranquillité publique. Je le dis avec toute la gravité qui sied. Ces objectifs seront au cœur de notre action. La discipline, l’amour du bien commun, l’amour de la patrie sont des vertus qu’il nous fait ressuscité avec fracas », a dit le nouveau ministre de l’intérieur.



Par la suite, Me Bamba Cissé a rendu un hommage aux forces de l’ordre et de sécurité, à l’administration territoriale et aux partenaires du ministère tout en leur renouvelant sa confiance.



« Aux acteurs politiques et à la société civile, ma porte vous sera grandement ouverte. Je puis vous assurer de ma disponibilité et ensemble nous mènerons la barque à bon port », a-t-il conclu.