Passation de service : Amadou Ba annonce la création des maisons de la Culture dans chaque département

Amadou Bâ, nommé ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme depuis le 6 septembre, a officiellement pris ses fonctions ce lundi. Lors de son installation, il a décliné ses premières ambitions, centrées sur la création de maisons de la culture et de la création dans chaque département du pays.



«Notre première objectif est de faire en sorte qu'il ait une maison de la culture et de la création au moins dans chaque département. Ceci permettra aux pays africains de s'approprier leur histoire, de pouvoir l'afficher et de valoriser les prouesses de leurs ancêtres », a-t-il expliqué.



Selon lui, ces infrastructures offriront également aux jeunes et aux membres de la diaspora un espace pour se ressourcer et renforcer leur identité culturelle.



« Lorsqu'on est déraciné, il est très facile d'être influencé et de finir par se perdre», a-t-il ajouté.

