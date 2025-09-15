Passation de service au MESRI : El Hadji Abdourahmane Diouf passe le témoin au Pr Daouda Ngom

Le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) Pr Daouda Ngom a pris fonction. La cérémonie de passation de service a eu lieu ce lundi 15 septembre 2025 au ministère de l’Environnement et de Transition Écologique (METE).



Après 17 mois 6 jours passé à la tête du département de l'Environnement et de la Transition Ecologique, le Pr Daouda Ngom qui vient dans un terrain très connu a pris les rênes du MESRI des mains du Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, qui hérite du ministère de l’Environnement et de Transition Écologique (METE).

