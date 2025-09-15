Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Passation de service au MESRI : El Hadji Abdourahmane Diouf passe le témoin au Pr Daouda Ngom



Passation de service au MESRI : El Hadji Abdourahmane Diouf passe le témoin au Pr Daouda Ngom
Le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) Pr Daouda Ngom a pris fonction.  La cérémonie de passation de service a eu lieu ce lundi 15 septembre 2025 au ministère de l’Environnement et de Transition Écologique (METE).
 
Après 17 mois 6 jours passé à la tête du département de l'Environnement et de la Transition Ecologique, le Pr Daouda Ngom qui vient dans un terrain très connu a pris les rênes du MESRI des mains du Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, qui hérite du ministère de l’Environnement et de Transition Écologique (METE).
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Lundi 15 Septembre 2025 - 23:05


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter